{"_id":"6ab4f405747fa400df0ebc2a","slug":"video-initiative-to-make-jhilmil-friends-colony-pollution-free-cetp-society-signs-mou-with-chaudhary-charan-singh-university-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल, सीईटीपी सोसायटी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से किया एमओयू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी को प्रदूषण मुक्त बनाने की पहल, सीईटीपी सोसायटी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से किया एमओयू

पुष्पेंद्र सिंह

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:27 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:27 PM IST







Link Copied



राजधानी के झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी औद्योगिक क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। औद्योगिक अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) सोसायटी ने मेरठ के प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ... और पढ़ें

विज्ञापन