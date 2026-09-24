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दिल्ली में फिर वारदात: त्रिलोकपुरी में नाबालिग को चाकू घोंपा, पुलिस ने हमलावरों को पकड़ा

Thu, 24 Sep 2026 09:05 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 24 Sep 2026 09:05 AM IST
सार

दिल्ली में एक नाबालिग को चाकू मारा गया है। यह घटना मयूर विहार थाना क्षेत्र में हुई। घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 

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Minor stabbed in Delhi's Trilokpuri
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : istock

विस्तार
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मयूर विहार थाना क्षेत्र के त्रिलोक पुरी इलाके में एक नाबालिग को चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। घायल नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस वारदात में शामिल हमलावर भी नाबालिग हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है।

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बीती की रात करीब 9:30 बजे त्रिलोकपुरी के 30 ब्लॉक में चाकूबाजी की वारदात हुई। मयूर विहार पुलिस स्टेशन को इस संबंध में एक पीसीआर कॉल मिली। 17 वर्षीय पीड़ित को एलबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर है।
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पुलिस के अनुसार, एसएचओ मयूर विहार और पुलिस कर्मी तुरंत एलबीएस अस्पताल पहुंचे। एटीओ और इंस्पेक्टर (जांच) घटनास्थल पर गए। प्रारंभिक जांच में पीड़ित और हमला करने वाले चार किशोरों में से एक के बीच पुराने विवाद का खुलासा हुआ। करीब 15 दिन पहले पीड़ित और उसके साथियों ने कथित तौर पर उस किशोर को पीटा था। 
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इसी के प्रतिशोध में, उस किशोर और उसके तीन साथियों ने पीड़ित को रोका और उस पर हमला किया। पीएस मयूर विहार में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए दो चाकू बरामद किए गए हैं। चार किशोरों में से तीन को पकड़ लिया गया है। चौथे किशोर को पकड़ने के प्रयास जारी हैं। आगे की जांच चल रही है।

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