{"_id":"6adc8a59ce39b7181b06142a","slug":"video-dozens-of-people-led-by-supreme-court-lawyer-rizwan-ahmed-arrived-outside-mandir-marg-police-station-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: मंदिर मार्ग थाने के बाहर सुप्रीम कोर्ट के वकील रिजवान अहमद के नेतृत्व में दर्जनों लोग पहुंचे, जानें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली: मंदिर मार्ग थाने के बाहर सुप्रीम कोर्ट के वकील रिजवान अहमद के नेतृत्व में दर्जनों लोग पहुंचे, जानें

अनुज कुमार

Updated Sat, 24 Oct 2026 04:07 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 04:07 PM IST







Link Copied



नई दिल्ली स्थित मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन के बाहर सुप्रीम कोर्ट के वकील व सामाजिक कार्यकर्ता रिजवान अहमद के नेतृत्व में दर्जनों लोग पहुंचे। आज मंदिर मार्ग थाने में नेहा बोरा को भी दोपहर बाद पहुंचना है। ... और पढ़ें

विज्ञापन