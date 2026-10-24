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त्रिपुरा युवक नस्लीय टिप्पणी केस: आमिर शौकीन को पांच दिन की पुलिस हिरासत, अहमदाबाद ले जाएगी पुलिस

Sat, 24 Oct 2026 12:56 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 24 Oct 2026 12:56 PM IST
सार

दिल्ली में त्रिपुरा के युवक पर नस्लीय टिप्पणी मामले में आरोपी आमिर शौकीन को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। वहीं अन्य व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए उसे अहमदाबाद ले जाया जाएगा।

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Aamir Shaukeen remanded to 5-day police custody in Tripura racial remark case
आमिर शौकीन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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तीस हजारी कोर्ट ने आमिर शौकीन को पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। साथ ही पुलिस अहमदाबाद ले जाया जाएगा। यह कदम अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए उठाया गया है। साथ ही, अन्य संबंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी इसका उद्देश्य है।

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शौकीन को एक मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला एक वीडियो में त्रिपुरा के एक व्यक्ति के खिलाफ कथित नस्लीय टिप्पणी से जुड़ा है। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच करेगी।

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