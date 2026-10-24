दिल्ली में महिला कांस्टेबल से फ्रॉड: झांसा देकर 24 लाख ठगे, बागपत का विक्की ऐसे बनाता था महिलाओं को शिकार

केंद्रीय जिले की साइबर पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक कांस्टेबल से 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कांस्टेबल को निवेश पर ज्यादा का लालच देकर ठगा। यह गिरफ्तारी भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एक मामले में हुई है।

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दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने बताया कि आरोपी विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर ने पहले उनसे इंस्टाग्राम पर संपर्क किया। उसने खेल कोटे के तहत दिल्ली पुलिस भर्ती के लिए मार्गदर्शन मांगने का दावा किया था।बातचीत बाद में व्हाट्सएप पर शुरू हुई, जहां आरोपी ने खुद को क्रिकेट में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पेश किया। उसने कांस्टेबल को निवेश पर भारी लाभ का झूठा वादा करके फंसाया। कांस्टेबल ने उसकी बातों में आकर अपनी बचत राशि हस्तांतरित की। उन्होंने 12 लाख रुपये का व्यक्तिगत बैंक ऋण भी लिया और परिचितों से अतिरिक्त पैसे उधार लिए। कुल मिलाकर, उनसे लगभग 24 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। इसमें से करीब 8 लाख रुपये बेटिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित किए गए थे।केंद्रीय जिले की साइबर पुलिस ने 26 वर्षीय विक्रांत कुमार उर्फ विक्की तोमर को गिरफ्तार किया है। वह उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के वाजिदपुर गांव का निवासी है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 316(2) और 74 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक व्यक्तिगत मुलाकात के दौरान, आरोपी ने कांस्टेबल के साथ अभद्रता भी की। उसने उसकी मर्यादा भंग करने के इरादे से उसकी कमर को अनुचित तरीके से छुआ।पुलिस अब आरोपी के अन्य संभावित पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास कर रही है। पुलिस उपायुक्त रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि जांच जारी है। आगे की जांच के बाद एक विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।