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अंडरग्राउंड में चल रहा था तोड़फोड़ का काम, अचानक भरभराकर गिरा मकान

Digvijay Singh

Updated Sun, 06 Sep 2026 04:27 PM IST Updated Sun, 06 Sep 2026 04:27 PM IST







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मोती बाग सत्या निकेतन जेजे कॉलोनी में 80 गज का चार मंजिला मकान धराशायी हो गया। अंडरग्राउंड में चल रहा था तोड़फोड़, अचानक मकान भरभराकर गिर गया। हर फ्लोर पर करीब 6-7 बच्चे पीजी में रह रहे थे। ... और पढ़ें

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