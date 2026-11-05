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चावड़ी बाजार में निर्माणाधीन इमारत जमीदोज: छह लोगों का रेस्क्यू, राहत-बचाव कार्य जारी, देखें रिपोर्ट

अनुज कुमार

Updated Thu, 05 Nov 2026 03:28 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 03:28 PM IST







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दिल्ली के चावड़ी बाजार में धराशाही इमारत में दो लोगों को मौत हो गई है। जबकि छत लोग घायल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।

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