दिल्ली सरकार की नई पुनर्वास नीति: 2025 तक की झुग्गियों को मिलेगा घर, 20 लाख लोगों को मिलेगा सुरक्षित आशियाना
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 04:29 PM IST
सार
दिल्ली सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्वास नीति को अधिसूचित किया है। इस नई नीति के लागू होने से लगभग 20 लाख लोगों को पक्के घर मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली सरकार ने झुग्गी-बस्तियों के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण पुनर्वास नीति को अधिसूचित किया है। इस नई नीति के लागू होने से लगभग 20 लाख लोगों को पक्के घर मिलने की उम्मीद है।
विज्ञापन
नीति के मुख्य प्रावधान
इस नीति के तहत, एक जनवरी 2025 तक स्थापित हो चुकी झुग्गी-बस्तियों को शामिल किया जाएगा। पात्र परिवारों को पुनर्वास के रूप में 25 वर्ग मीटर तक के आकार का घर प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली में बेघर लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
विज्ञापन
भविष्य की राह
यह नई पुनर्वास नीति दिल्ली में झुग्गी-बस्तियों की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। सरकार का लक्ष्य इस नीति के माध्यम से लाखों लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास प्रदान करना है।
विज्ञापन