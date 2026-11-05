दिल्ली में फिर हादसा: चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, दो लोगों की मौत, एक घायल

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#WATCH दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वीडियो घटनास्थल की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। https://t.co/zKCuyyO5Yk विज्ञापन विज्ञापन — ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026

मिली जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला इमारत है। जहां थर्ड फ्लोर पर लेटर डाल रहा था। 50 गज का प्लॉट बताया जा रहा है। पुलिस कॉल के बाद मौके पर पहुंची।। पुलिस ने बताया था कि कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां खोज और बचाव अभियान चलाया।