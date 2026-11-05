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दिल्ली में फिर हादसा: चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, दो लोगों की मौत, एक घायल

Thu, 05 Nov 2026 11:20 AM IST
अनुज कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 AM IST
सार

पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में बृहस्पतिवार सुबह एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है।

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three-storey under-construction building collapsed in Chawri Bazaar
चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह गया। इसके बाद साइट बंद कर दी गई और दमकल विभाग ने छह गाड़ियां भेजी गई हैं। दमकल विभाग को 9 बजकर 50 मिनट पर सूचना मिली थी। 
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मिली जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला इमारत है। जहां थर्ड फ्लोर पर लेटर डाल रहा था। 50 गज का प्लॉट बताया जा रहा है। पुलिस कॉल के बाद मौके पर पहुंची।। पुलिस ने बताया था कि कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां खोज और बचाव अभियान चलाया।
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