दिल्ली में फिर हादसा: चावड़ी बाजार में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढही, दो लोगों की मौत, एक घायल
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 05 Nov 2026 11:20 AM IST
सार
पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में बृहस्पतिवार सुबह एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है।
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विस्तार
दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक निर्माणाधीन इमारत का हिस्सा ढह गया। इसके बाद साइट बंद कर दी गई और दमकल विभाग ने छह गाड़ियां भेजी गई हैं। दमकल विभाग को 9 बजकर 50 मिनट पर सूचना मिली थी।
मिली जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला इमारत है। जहां थर्ड फ्लोर पर लेटर डाल रहा था। 50 गज का प्लॉट बताया जा रहा है। पुलिस कॉल के बाद मौके पर पहुंची।। पुलिस ने बताया था कि कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां खोज और बचाव अभियान चलाया।
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मिली जानकारी के मुताबिक, तीन मंजिला इमारत है। जहां थर्ड फ्लोर पर लेटर डाल रहा था। 50 गज का प्लॉट बताया जा रहा है। पुलिस कॉल के बाद मौके पर पहुंची।। पुलिस ने बताया था कि कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हादसे के बाद एनडीआरएफ ने वहां खोज और बचाव अभियान चलाया।
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#WATCH दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक 3 मंजिला निर्माणाधीन इमारत का एक हिस्सा ढह गया। वीडियो घटनास्थल की है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। https://t.co/zKCuyyO5Yk
विज्ञापनविज्ञापन— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 5, 2026