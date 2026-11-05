पुरानी दिल्ली में बड़ा हादसा: गली सितारा में इमारत ढहने से दो की मौत, एक मजदूर घायल, राहत-बचाव कार्य जारी

पुरानी दिल्ली के शीश महल के पास गली सितारा में एक भयानक हादसा हुआ। यहां एक पुरानी इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में अभी तक की जानकारी के मुताबिक दो लोगों की मौत हो गई है।

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इमारत गिरने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और राहत कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे। राहत कार्य बिना किसी देरी के शुरू कर दिया गया। हालांकि, गली सितारा की संकरी बनावट के कारण बचाव अभियान में काफी दिक्कतें आ रही हैं। राहत कर्मियों को मलबे तक पहुंचने और उसे हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मलबे के नीचे अभी भी कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। एक घायल मजदूर को कुछ समय पहले ही मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। राहत दल लगातार मलबे को हटाने का काम कर रहा है।बचाए गए घायल मजदूर के बारे में एक जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय वह इमारत की ऊपरी मंजिल पर था। उसने अपनी जान बचाने के लिए इमारत के ऊपर से नीचे छलांग लगा दी थी। हालांकि, उस समय किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया था। राहत कार्य के दौरान उसे मलबे से निकाला गया।गली सितारा की अत्यधिक संकरी बनावट बचाव अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। बड़ी मशीनरी और एंबुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में मुश्किल हो रही है। राहत कर्मियों को छोटे औजारों और हाथों से ही मलबे को हटाना पड़ रहा है। इससे बचाव कार्य की गति धीमी हो गई है। स्थानीय प्रशासन और राहत दल लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।