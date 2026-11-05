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दिल्ली: मंगोलपुरी में बदमाशों का तांडव, बाइक सवार हमलावरों ने मोमो विक्रेता को उतारा मौत के घाट

Thu, 05 Nov 2026 11:12 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Thu, 05 Nov 2026 11:12 PM IST
सार

बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में गुरुवार को एक मोमो स्टॉल चलाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू घोंपकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना राज पार्क थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे हुई।

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Rampage by miscreants in Mangolpuri bike-borne assailants kill a momo seller in Delhi
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में गुरुवार को एक मोमो स्टॉल चलाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू घोंपकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना राज पार्क थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने मोमो विक्रेता पर हमला किया। हमलावरों ने पीड़ित को कई बार चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले के बाद हमलावर तुरंत घटनास्थल से फरार होने में सफल रहे। यह पूरी घटना दोपहर करीब 3 बजे घटित हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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पुलिस ने तत्काल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमलावरों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हत्या के पीछे के वास्तविक मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रही है।
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पुलिस जांच और शुरुआती सुराग
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शुरुआती जांच में कुछ सुराग मिले हैं। इन सुरागों से पता चलता है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश एक संभावित कारण हो सकती है। हालांकि, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अभी तक हत्या का सही कारण सामने नहीं आया है। पुलिस इस मामले में सभी संभावित कोणों से जांच कर रही है।
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हमलावरों की तलाश और आगे की कार्रवाई
पुलिस टीम हमलावरों की पहचान करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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