दिल्ली: मंगोलपुरी में बदमाशों का तांडव, बाइक सवार हमलावरों ने मोमो विक्रेता को उतारा मौत के घाट

बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में गुरुवार को एक मोमो स्टॉल चलाने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने चाकू घोंपकर इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना राज पार्क थाना क्षेत्र में दोपहर करीब 3 बजे हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार, मोटरसाइकिल पर सवार अज्ञात हमलावरों ने मोमो विक्रेता पर हमला किया। हमलावरों ने पीड़ित को कई बार चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस हमले के बाद हमलावर तुरंत घटनास्थल से फरार होने में सफल रहे। यह पूरी घटना दोपहर करीब 3 बजे घटित हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

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