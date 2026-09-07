{"_id":"6a9e948506d38ec81f001ddb","slug":"video-akash-recounts-his-ordeal-regarding-satya-niketan-accident-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सत्य निकेतन हादसा: पांच मंजिला इमारत ढहने से सात की मौत, आकाश के दोस्त की बची जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के दक्षिणी परिसर के पास सत्य निकेतन की एक संकरी गली में लड़कों के छात्रावास के रूप में इस्तेमाल हो रही 30 साल पुरानी पांच मंजिला इमारत रविवार को भरभरा कर ढह गई। जमींदोज हुई इस इमारत हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि मलबे में दबे अन्य लोगों की तलाश जारी है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र आकाश ने बताया कि उनका एक दोस्त उस बिल्डिंग में रहता है, जो हादसे में गिर गई। जब उन्हें जानकारी हुई कि इलाके में बिल्डिंग गिर गई है, तो उन्होंने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया। तब उन्हें जानकारी हुई कि उनका दोस्त पूरी तरह से सही-सलामत है। वह किसी काम से बाहर गया था और उस समय मेट्रो में था।

... और पढ़ें