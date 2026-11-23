{"_id":"6b04232c614fabce8f08b7ff","slug":"video-aiims-director-nikhil-tandon-provided-information-regarding-diabetes-during-a-press-conference-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"डायबिटीज को लेकर एम्स निदेशक निखिल टंडन ने प्रेसवार्ता में दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

4 टी (ज्यादा टॉयलेट लगना, प्यास अधिक, थकावट और कमजोरी होना)से टाइप1 डायबिटीज की अभिभावक बच्चों में करें पहचान। देश में तीन लाख से ज्यादा बच्चे टाइप1 डायबिटीज से ग्रसित। जीवन के पहले दशक में डायबिटीज के करीब 99 फीसदी मामले टाइप-1के। इंसुलिन की जगह खाने वाली दवाएं देना मरीज की जान को डाल सकता है जोखिम में।टाइप-1 डायबिटीज में इंसुलिन देने में देरी है जानलेवा। एम्स निदेशक डॉ निखिल टंडन ने प्रेस वार्ता में दी जानकारी।

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