दिल्ली हाईकोर्ट ने अशोक नगर स्थित दिल्ली सरकार के एक स्कूल में पढ़ने वाले करीब 1,000 छात्रों के भविष्य और सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने दिल्ली सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। यह आदेश सोशल ज्यूरिस्ट (एक सिविल राइट्स ग्रुप) की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

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याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि अशोक नगर स्थित दिल्ली सरकार का यह स्कूल पूरी तरह टिन शेड से बना है, जहां करीब 1,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश (कार्यवाहक) न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका में की गई मांगों की प्रकृति को देखते हुए प्रतिवादियों (दिल्ली सरकार) से यह जानना जरूरी है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए उनकी ओर से क्या कदम उठाए जा सकते हैं और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता समीर वशिष्ठ ने अदालत को आश्वासन दिया कि यदि स्कूल की संरचना में हर तरह का सुधार किया जा रहा है।अदालत ने दिल्ली सरकार को इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, सरकार को यह छूट भी दी है कि यदि वह मामले की जल्द सुनवाई चाहती है, तो उचित आवेदन दाखिल कर इसे एकल न्यायाधीश की पीठ के समक्ष ले जा सकती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बच्चों की शिक्षा में किसी भी तरह की बाधा को लेकर भी चिंता जताई। पीठ ने उम्मीद जताई कि एकल न्यायाधीश मामले पर विचार करते समय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी शिक्षा जारी रखने की सुविधा को भी ध्यान में रखेंगे।