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चावड़ी बाजार हादसे पर एक्शन: एमसीडी ने जेई-एई को किया सस्पेंड, जानें सीएम रेखा ने क्या कहा

अनुज कुमार

Updated Thu, 05 Nov 2026 02:46 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 02:46 PM IST







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पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार में एक निर्माणाधीन तीन मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। जिसके बाद सीएम रेखा ने घटना स्थल का दौरा किया और कहा कि एमसीडी के एई और जेई को घटना के बाद सस्पेंड किया गया है। कॉन्टैक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। ... और पढ़ें

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