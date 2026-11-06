दिल्ली: करोल बाग के गफ्फार मार्केट की दुकान में लगी आग, बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर
आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं।
विस्तार
Delhi: A fire broke out at a shop in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh. A total of 22 fire service units have been deployed to control the blaze. Additional water bowsers and lighting equipment have also been sent to the scene. Further details are awaited: Delhi Fire Service— ANI (@ANI) November 6, 2026विज्ञापन
मध्य जिला डीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि आग अब नियंत्रण में है। आग बुझा दी गई है और मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। केवल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।
प्रथम दृष्टया, बैटरी के अधिक गर्म होने या ओवरचार्जिंग को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। आग के सटीक कारण का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। एफएसएल टीम भी इमारत की जांच करेगी। टीम किसी अन्य ज्वलनशील सामग्री की उपस्थिति का आकलन करेगी।
जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मानव जीवन को किसी भी जोखिम से बचाने के लिए एमसीडी से संरचनात्मक सुरक्षा मूल्यांकन/प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। यह आकलन किया जाएगा कि इमारत सुरक्षित है या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो मरम्मत या पुनर्निर्माण के निर्देश दिए जाएंगे।