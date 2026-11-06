Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi: A fire broke out at a shop in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh.

दिल्ली: करोल बाग के गफ्फार मार्केट की दुकान में लगी आग, बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर

Fri, 06 Nov 2026 07:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 06 Nov 2026 07:01 AM IST
सार

आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं।

विज्ञापन
Delhi: A fire broke out at a shop in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh.
Delhi Fire file - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य दिल्ली में करोल बाग के गफ्फार मार्केट स्थित 'चेन वाली गली' के 13 ब्लॉक में, पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कुल 22 गाड़ियां मौके पर तैनात की गई हैं। इसके अलावा, पानी के अतिरिक्त टैंकर और लाइटिंग का सामान भी घटनास्थल पर भेजा गया है। 
विज्ञापन
Trending Videos

मध्य जिला डीपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि आग अब नियंत्रण में है। आग बुझा दी गई है और मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखी जा रही है। अभी तक किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। केवल संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है।

प्रथम दृष्टया, बैटरी के अधिक गर्म होने या ओवरचार्जिंग को आग का संभावित कारण माना जा रहा है। आग के सटीक कारण का पता लगाने के लिए दमकल विभाग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी। एफएसएल टीम भी इमारत की जांच करेगी। टीम किसी अन्य ज्वलनशील सामग्री की उपस्थिति का आकलन करेगी।

जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। मानव जीवन को किसी भी जोखिम से बचाने के लिए एमसीडी से संरचनात्मक सुरक्षा मूल्यांकन/प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जाएगा। यह आकलन किया जाएगा कि इमारत सुरक्षित है या नहीं। यदि आवश्यक हुआ तो मरम्मत या पुनर्निर्माण के निर्देश दिए जाएंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed