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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो: प्रदूषण से कमजोर फेफड़ों को ‘आयरनलंग’ देगी सांसों की नई ताकत

Vijay Singh Pundir

Updated Sat, 26 Sep 2026 09:51 AM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 09:51 AM IST







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आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र परीक्षित व प्रियरंजन ने आयरनलंग नाम की श्वसन प्रशिक्षण प्रणाली तैयार की है। जिसे उन्होंने ट्रेड शो में पेश किया है। प्रदषूण की समस्या को झेल रहे लोगों को राहत देने का काम मशीन कर रही है। ... और पढ़ें

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