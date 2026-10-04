{"_id":"6ac1f12312ba907a680c7275","slug":"video-resident-welfare-association-elections-in-greater-noida-sector-alpha-2-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 में RWA चुनाव जारी, मतदाताओं में दिखा उत्साह, लंबी कतारों में लगे लोग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा सेक्टर अल्फा 2 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव सुबह 9 बजे से जारी हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग वोट डालने के लिए एक से डेढ़ घंटे की लाइन में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वह वोट बदलाव के लिए डाल रहे है। सेक्टर कई समस्याओं से जूझ रहा है। सबसे अधिक प्रॉब्लम जाम से होती है। लोग अपने घरों से नहीं निकाल पाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जो नया अध्यक्ष होगा वह उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से हल कर आएगा। 1433 मतदाता अपनी सरकार को चुन रहे हैं।

... और पढ़ें