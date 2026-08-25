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नोएडा में लगा पीएफ कैंप, 150 से अधिक धारकों की शिकायतें हुईं दूर

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 07:18 PM IST
PF camp held in Noida account holders grievances resolved
नोएडा सेक्टर-11 स्थित निजी कंपनी के कार्यालय में निधि आपके निकट योजना के तहत पीएफ का एकदिवसीय कैंप लगाया गया। इस कैंप में लगभग 150 से अधिक पीएफ धारकों की शिकायत का निवारण किया गया। पीएफ सहआयुक्त संतोष सिंह ने बताया की इन शिकायतों में सबसे अधिक समस्याएं प्रोफाइल अपडेट करने, खाते की केवाईसी अपडेट करने, लाग इन की समस्या और पीएफ निकालने की समस्या थी। इस कैंप का आयोजन लखनऊ हेड क्वार्टर और नोएडा पीएफ कार्यालय के संयुक्त अभियान के तौर पर किया गया। इस कैंप में लखनऊ कार्यालय से भी सदस्य ऑनलाइन जुड़े हुए थे जिससे किसी भी समस्या का त्वरित निस्तारण किया जाए।
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