Noida News: आईटीएस कॉलेज में गिरी फॉल सीलिंग, वीडियो वायरल

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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के शिक्षण संस्थानों में छात्रों से करोड़ों रुपये की फीस वसूली के बावजूद सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हॉस्टल में खराब खाना परोसे जाने की शिकायतों के बीच अब आईटीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में कक्षा की फॉल सीलिंग गिरने का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गनीमत रही कि हादसे के समय किसी छात्र के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है। अभिभावकों का कहना है कि संस्थान मोटी फीस लेते हैं, लेकिन छात्रों की सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा। हॉस्टल के भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। ऐसे में सवाल है कि शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा मानकों की नियमित जांच आखिर कौन कर रहा है। अभिभावकों ने प्रशासन से मामले की जांच और संस्थानों में सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है।

माई सिटी रिपोर्टर