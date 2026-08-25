Noida News: दादरी में 200 किग्रा मिलावटी पनीर कराया नष्ट

माई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। खाद्य विभाग की टीम ने मंगलवार को दादरी में 200 किग्रा मिलावटी पनीर नष्ट किया। वहीं ग्रेनो वेस्ट की एक दुकान पर 100 किग्रा बूंदी जब्त की गई है। पनीर व बूंदी समेत 9 नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।सहायक आयुक्त खाद्य-2 सर्वेश मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन को लेकर जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चल रहा है।टीम ने ग्रेनो वेस्ट में पुस्ता के पास एमके स्वीट के मालिक आजाद की लड्डू की दुकान की जांच की। वहां लड्डू बनाने के लिए बूंदी तैयार की जा रही थी। प्राथमिक जांच में मिलावट व रंग का प्रयोग अधिक मिला, जिसके बाद 100 किग्रा बूंदी जब्त की गई। वहीं हरियाणा के मेवात से पनीर लेकर एक कार दादरी पहुंची। कार रबूपुरा के मेंहदीपुर बांगर निवासी नजाकत उर्फ भोला की थी। इसमें 200 किग्रा पनीर मिला, जो मिलावटी व दूषित था, जिसे टीम ने नष्ट किया। वहीं टीम ने ग्रेटर नोएडा में मिग्सन अल्टिमो सोसाइटी के पास स्थित समा असली मुरादाबादी चिकन बिरयानी से एक नमूना लिया है। गौड़ सिटी स्थित हीरा स्वीट्स से प्याज कचौरी का नमूना भी लिया गया है।