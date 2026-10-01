{"_id":"6abe256d574f8ea8a30723c5","slug":"video-no-puc-no-fuel-system-in-noida-collapses-on-day-one-itself-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा: पहले दिन ही ध्वस्त हुई नो पीयूसी, नो फ्यूल व्यवस्था, सर्वर ठप, बिना जांच मिला ईंधन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिना पीयूसी प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ईंधन नहीं देने की व्यवस्था पहले ही दिन लड़खड़ा गई। वाहनों की जांच के लिए बनाया गया एप बृहस्पतिवार सुबह ही ठप हो गया। सर्वर काम नहीं करने के कारण पेट्रोल पंपों पर वाहनों की जांच नहीं हो सकी और बिना सत्यापन के ही ईंधन दिया गया। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की गई ‘नो पीयूसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था की शुरुआत में ही तकनीकी खामी सामने आ गई।

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