{"_id":"6ad861decfc730b9970505a2","slug":"video-durga-visarjan-2026-sindoor-khela-celebrated-with-great-fervor-in-noida-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"नोएडा में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नोएडा में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया
नोएडा के सेक्टर-25, स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जा रही है। महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते अर्पित कर रही हैं और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की कामना कर रही हैं। ढाक की थाप के साथ पंडाल में उत्सव का माहौल है, जहां लोग पारंपरिक अंदाज में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा की विदाई से पहले महिलाएं इस रस्म में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सिंदूर खेला की परंपरा पूरी होने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।