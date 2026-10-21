नोएडा में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया

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नोएडा के सेक्टर-25, स्थित दुर्गा पूजा पंडाल में सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जा रही है। महिलाएं मां दुर्गा को पान के पत्ते अर्पित कर रही हैं और एक-दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की कामना कर रही हैं। ढाक की थाप के साथ पंडाल में उत्सव का माहौल है, जहां लोग पारंपरिक अंदाज में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा की विदाई से पहले महिलाएं इस रस्म में बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सिंदूर खेला की परंपरा पूरी होने के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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