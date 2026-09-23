{"_id":"6ab3d252a29e9b40a40f3da3","slug":"video-work-to-connect-sewer-line-to-road-in-front-of-deputy-commissioner-residence-in-gurugram-begun-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: उपायुक्त के आवास के सामने चार माह बाद सड़क होगी ठीक, सीवर लाइन जोड़ने का काम शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में सिविल लाइन क्षेत्र में सीवर लाइन जोड़ने का काम शुरू हो गया है। यह काम बारिश शुरु होने से पहले खत्म होना था। उपायुक्त आवास के सामने चार माह पहले सड़क तोड़कर पाइप लाइन डाली गई थी, जिससे पटेल नगर और पुलिस लाइन में लगातार जलभराव के पानी को निकाला जाना था। मानसून खत्म होने के बाद नगर निगम की ओर से इसका निमार्ण अब शुरु हुआ है। लंबे समय से लंबित इस कार्य के शुरू होने से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सड़क तोड़ने के बाद से ही यह क्षेत्र धूल और गड्ढों से भरा था, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही थी। विशेष रूप से बारिश के दौरान, अधूरे काम के कारण जल निकासी बाधित हो जाती थी। पटेल नगर और पुलिस लाइन के निवासियों को हर बारिश में जलभराव का सामना करना पड़ता था। इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मुख्यमंत्री ने भी इस टूटी सड़क के बगल में तीन बार कष्ट निवारण समिति की बैठकें की थीं। इन बैठकों में स्थानीय लोगों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। अब संबंधित विभाग ने बारिश से पहले इस काम को पूरा करने का आश्वासन दिया है।

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