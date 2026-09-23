Gurugram News: 30 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन

विज्ञापन

गुरुग्राम। हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन मांगे हैं। ये आवेदन डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। ब्यूरो