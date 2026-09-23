Gurugram News: अलग-अलग तीन सड़क हादसों में चार घायल

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अमर उजाला ब्यूरोगुरुग्राम। जिले में हुए अलग-अलग तीन सड़क हादसों में चार लोग घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया है। पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ भोंडसी थाने, खेड़कीदौला थाने व पटौदी थाने में सड़क हादसे संंबंधी धाराओं में 22 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई है। संबंधित थानों की पुलिस मामलों की छानबीन कर रही है।भोंडसी थाने में दी शिकायत में कादरपुर गांव निवासी जितेंद्र कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 28 अगस्त की रात करीब 10 बजे वे अपने दोस्त सुनील के साथ कार मारुति फ्रॉक्स में सवार होकर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पलवल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार अर्टिगा कार ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हुई और जितेंद्र कुमार व सुनील को भी चोटें आई। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।ऑटो चालक ने मारी टक्करखेड़कीदौला थाने में दी शिकायत में नैनिताल (उत्तराखंड) के पीरुमदारा गांव निवासी पूरन सिंह ने बताया कि वे परिवार सहित रामपुरा में किराये पर रहते हैं। 21 सितंबर को उनका बेटा सौरभ नेगी बाइक पर सवार होकर मानेसर की ओर जा रहा था। रवि होटल के पास एक ऑटो ने उनके बेटे की बाइक को साइड से टक्कर मार दी। जिससे उनका बेटा बाइक सहित सड़क पर गिरकर घायल हो गया। चालक अपने ऑटो को लेकर मौके से भाग गया।कार ने पीछे से मारी टक्करभिवानी के देवसर गांव निवासी विष्णु ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके भाई महेंद्र की ट्रांसपोर्ट कंपनी में सुरेंद्र निवासी देवसर गांव (भिवानी) चालक की नौकरी करता है और ऊंचा माजरा में किराये पर रहते हैं। 21 सितंबर की रात करीब 10 बजे विष्णु व सुरेंद्र खाना खाने के बाद पैदल ही ऊंचा माजरा गांव के पास एक्सपी कंपनी में आ रहे थे। इसी दौरान बिलासपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार बेलेनो कार ने सुरेंद्र को पीछे से टक्कर मार दी। इसके बाद वह कार सड़क किनारे खराब खड़े ट्रक के पीछे जा टकराई। हादसे के बाद चालक कार को माैके पर छोड़कर भाग गया। घायल सुरेंद्र को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।तीनों मामलों में पीड़ितों की शिकायतों के आधार पर अज्ञात वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन की जा रही है। हादसों को अंजाम देने वाले चालकों की पहचान करके उनको गिरफ्तार कर आगामी कार्रवाई की जाएगी।