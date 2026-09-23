गुरुग्राम: दुकानदार पर हमला करने वाले आरोपी एक सप्ताह बाद भी पकड़ से बाहर

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गुरुग्राम के बादशाहपुर में 17 सितंबर को मोबाइल की दुकान में दुकानदार पर हमला व तोड़-फोड़ करने वाले आरोपी एक सप्ताह बाद भी पकड़ से बाहर हैं। पुलिस द्वारा आरोपियों के गिरफ्तार नहीं किए जाने के विरोध में बुधवार को क्षेत्र के दुकानदार व व्यापारी बादशाहपुर थाने में पहुंचे। दुकानदारों व व्यापारियों ने थाना प्रभारी राजेश से मुलाकात करते आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की।

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