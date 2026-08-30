{"_id":"6a945468269d14dc990e397b","slug":"video-water-drainage-on-gurugram-highway-will-improve-with-the-installation-of-three-pipes-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में हाईवे पर तीन पाइप डालने से पानी निकासी होगी बेहतर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-48) पर हीरो होंडा चौक से नरसिंहपुर तक सर्विस रोड पर बारिश के दौरान जलभराव की समस्या से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने सनबीम कंपनी के सामने हाईवे के नीचे ट्रेंचलेस तकनीक से तीन पाइप डालने का काम पूरा कर लिया है। इससे सर्विस रोड पर जमा होने वाले बारिश के पानी की निकासी सीधे बादशाहपुर ड्रेन तक की जा सकेगी। हाल में शहर में जलभराव से सरकार की काफी किरकिरी हो रही है।

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