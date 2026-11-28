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सीएम सैनी ने बस डिपो का किया उद्घाटन और जीएमसीबीएल की इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी

Digvijay Singh

Updated Sat, 28 Nov 2026 06:53 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 06:53 PM IST







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गुरुग्राम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार की शाम को सेक्टर-48 में बस डिपो का उद्घाटन और जीएमसीबीएल की 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ... और पढ़ें

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