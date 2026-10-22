{"_id":"6ada4702abbd2d742307beb6","slug":"video-in-loni-bike-borne-miscreants-shot-and-killed-man-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोनी में बाइक सवार बदमाशों में युवक की गोली मारकर हत्या की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

यूपी के गाजियाबाद स्थित लोनी कोतवाली क्षेत्र के बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर गुरुवार रात बाइक सवार बदमाशों ने चाऊमीन के ठेले के पास खड़े युवक सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। गोली लगने से घायल युवक को उसके दोस्त ने पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है।

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