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गाजियाबाद में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई, महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया

Vijay Singh Pundir

Updated Wed, 21 Oct 2026 02:40 PM IST Updated Wed, 21 Oct 2026 02:40 PM IST







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गाजियाबाद में सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा की विदाई। इंदिरापुरम स्थित शिप्रा रिवेरा सोसायटी, राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाईटस सोसायटी के अलावा गाजियाबाद में अन्य जगहों पर महिलाओं ने एक-दूसरे को सिंदूर लगाया। ... और पढ़ें

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