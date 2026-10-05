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फरीदाबाद में नर्सिंग स्टाफ की हड़ताल, मरीजों को हो रही परेशानी

Vijay Singh Pundir

Updated Mon, 05 Oct 2026 11:49 AM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 11:49 AM IST







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फरीदाबाद बीके नागरिक अस्पताल में हड़ताल पर बैठी। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ इनका यह तीन दिन की हड़ताल है। ... और पढ़ें

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