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फरीदाबाद: नशा मुक्ति का संदेश लेकर दौड़े धावक, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिलाई शपथ

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 27 Sep 2026 08:24 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 08:24 AM IST







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सूरजकुंड मेला परिसर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने का आव्हान किया। साथ ही सभी मैराथन में मौजूद सभी धावकों को किसी भी प्रकार का नशा न करने की शपथ भी दिलवाई। ... और पढ़ें

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