ईपीएफओ की वेतन सीमा बढ़ने से पीएफ और पेंशन में होगा फायदा

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ईपीएफओ के अनिवार्य कवरेज के लिए वेतन सीमा 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार करने से पीएफ खाते में फंड बढ़ेगा और दीर्घकाल में पेंशनार्थियों को भी लाभ मिलेगा। यह जानकारी मंगलवार को ईपीएफओ कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 वीवीबी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 के बाद करीब 12 साल के अंतराल में वेतन सीमा में यह बढ़ोतरी हुई है।उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से लाभ मिलने की उम्मीद है।

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