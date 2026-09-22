देहरादून आंबेडकर पार्क में हरीश रावत ने किया माल्यार्पण

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देहरादून घंटाघर स्थित अंबेडकर पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डॉ. भीमराव आंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का स्वागत किया।कार्यक्रम के दौरान आंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को याद किया गया।

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