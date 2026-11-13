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मोहकमपुर-अजबपुर एलिवेटेड रोड के विरोध में संघर्ष समिति का प्रदर्शन जारी, प्रेस क्लब में रखी अपनी बात

विशाल कुमार

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:18 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:18 PM IST







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मोहकमपुर-अजबपुर एलिवेटेड रोड के विरोध में एलिवेटेड रोड संघर्ष समिति का धरना-प्रदर्शन जारी है। विधानसभा गेट के सामने पिछले एक महीने से धरना दे रहे समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने एलिवेटेड रोड के विरोध में अपनी बात रखी। ... और पढ़ें

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