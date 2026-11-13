प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन: तृतीय संस्करण, प्रवासियों ने कहा-यह अपनी जड़ों को समझने और दोबारा जुड़ने का अवसर

दून यूनिवर्सिटी में आयोजित प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन के तृतीय संस्करण में राज्य के 550 से अधिक प्रवासी शामिल हुए। सम्मेलन में पहुंचे प्रवासियों ने कहा कि इस तरह के आयोजन उन्हें अपनी जड़ों को समझने और उनसे दोबारा जुड़ने का अवसर देते हैं।

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