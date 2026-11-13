देहरादून: आपका दिवाली का उपहार फंसा है...तोहफे की खुशी कहीं जेब पर भारी न पड़ जाए, ऐसे कॉल्स से रहें होशियार
त्योहार पर मिलने वाले तोहफे की खुशी कहीं आपकी जेब पर भारी न पड़ जाए। साइबर ठग अब कीमती उपहार भेजने और उसके रास्ते में फंसने की कहानी सुनाकर लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी लापरवाही खाते से रकम उड़ा सकती है।
विस्तार
दिवाली पर आपको किसी की ओर से कीमती उपहार भेजा गया है, लेकिन वह रास्ते में फंस गया है। उसे छुड़ाने के लिए कुछ रुपये जमा करने होंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई फोन कॉल आता है तो सतर्क हो जाएं। यह साइबर ठगी का नया तरीका हो सकता है। त्योहार के दौरान लोगों को उपहार मिलने की खुशी और लालच का फायदा उठाकर साइबर ठग नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं।
पहले दिवाली धमाका सेल और भारी छूट के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजकर निशाना बनाया जा रहा था, अब उपहार फंसा होने का झांसा देकर रकम ऐंठने की कोशिश की जा रही है। साइबर अपराधी लोगों को फोन कर बताते हैं कि उनके नाम से किसी ने महंगा उपहार भेजा है। इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोने-चांदी के आभूषण या अन्य कीमती सामान होने की बात कही जाती है। इसके बाद कस्टम, डिलीवरी चार्ज या पार्सल रिलीज कराने के नाम पर कुछ रकम जमा करने को कहा जाता है।
मोबाइल में संदिग्ध एप डाउनलोड कराने की कोशिश
कई बार उपहार को किसी दूसरे शहर या विदेश से भेजे जाने की बात कहकर भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। ठग इसके लिए फर्जी कूरियर कंपनियों और सरकारी विभागों का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग उपहार मिलने की उम्मीद में बताए गए लिंक पर क्लिक कर भुगतान कर देते हैं। कुछ मामलों में लिंक के जरिये बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने या मोबाइल में संदिग्ध एप डाउनलोड कराने की कोशिश भी होती है। एक बार जानकारी हासिल होने के बाद साइबर ठग बैंक खाते में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में उपहार के नाम पर मांगी गई छोटी रकम भी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।
इससे पहले त्योहार के दौरान साइबर ठग दिवाली धमाका सेल, बंपर डिस्काउंट और आकर्षक गिफ्ट के नाम पर सोशल मीडिया और मोबाइल पर फर्जी लिंक भेज रहे थे। वहीं, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी लोगों को डराकर रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है। खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल की जाती है और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है।
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करता और न ही गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पैसे मांगता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि दिवाली के उपहार या कूरियर के नाम पर आने वाले अनजान कॉल पर भरोसा न करें। किसी भी तरह का भुगतान करने से पहले संबंधित कंपनी या व्यक्ति से आधिकारिक माध्यम से पुष्टि जरूर कर लें।
इन बातों का रखें ध्यान
- अनजान व्यक्ति के उपहार भेजने के दावे पर तुरंत भरोसा न करें।
- पार्सल छुड़ाने, कस्टम या डिलीवरी चार्ज के नाम पर अनजान खाते में पैसे न भेजें।
- कूरियर कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन से पार्सल की पुष्टि करें।
- अनजान लिंक पर क्लिक न करें और संदिग्ध एप डाउनलोड न करें।
- ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड और कार्ड की जानकारी किसी से साझा न करें।
- साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।
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10 गुना मुनाफे का लालच देकर निवेश के नाम पर हो रही साइबर ठगी
कम समय में निवेश की रकम को 10 गुना करने का लालच देकर साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आकर्षक विज्ञापन दिखाकर लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके बाद मोटे मुनाफे का भरोसा दिलाकर उनसे रकम जमा कराई जाती है। साइबर ठग इसके लिए फर्जी कंपनियों और निवेश योजनाओं का सहारा ले रहे हैं। एसपी साइबर शांतनु पराशर ने बताया कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, निवेश से जुड़े ऐसे विज्ञापनों से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, जिनमें कम समय में असामान्य रूप से अधिक मुनाफा देने का दावा किया जाता है। ठग लोगों को जल्दी निवेश करने का दबाव बनाते हैं, ताकि वे बिना जांच-पड़ताल किए अपनी मेहनत की कमाई लगा दें। शुरुआत में भरोसा जीतने के लिए फर्जी मुनाफा भी दिखाया जा सकता है। लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले संबंधित कंपनी की विश्वसनीयता और पंजीकरण की जांच जरूर करें। केवल ऑनलाइन विज्ञापन या किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर निवेश न करें। गारंटीड और असामान्य रूप से अधिक रिटर्न के दावों पर भरोसा करने से बचें।