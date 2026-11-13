देहरादून: आपका दिवाली का उपहार फंसा है...तोहफे की खुशी कहीं जेब पर भारी न पड़ जाए, ऐसे कॉल्स से रहें होशियार

दिवाली पर आपको किसी की ओर से कीमती उपहार भेजा गया है, लेकिन वह रास्ते में फंस गया है। उसे छुड़ाने के लिए कुछ रुपये जमा करने होंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई फोन कॉल आता है तो सतर्क हो जाएं। यह साइबर ठगी का नया तरीका हो सकता है। त्योहार के दौरान लोगों को उपहार मिलने की खुशी और लालच का फायदा उठाकर साइबर ठग नए-नए हथकंडे अपना रहे हैं।

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पहले दिवाली धमाका सेल और भारी छूट के नाम पर लोगों को फर्जी लिंक भेजकर निशाना बनाया जा रहा था, अब उपहार फंसा होने का झांसा देकर रकम ऐंठने की कोशिश की जा रही है। साइबर अपराधी लोगों को फोन कर बताते हैं कि उनके नाम से किसी ने महंगा उपहार भेजा है। इसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोने-चांदी के आभूषण या अन्य कीमती सामान होने की बात कही जाती है। इसके बाद कस्टम, डिलीवरी चार्ज या पार्सल रिलीज कराने के नाम पर कुछ रकम जमा करने को कहा जाता है।कई बार उपहार को किसी दूसरे शहर या विदेश से भेजे जाने की बात कहकर भरोसा जीतने की कोशिश की जाती है। ठग इसके लिए फर्जी कूरियर कंपनियों और सरकारी विभागों का नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग उपहार मिलने की उम्मीद में बताए गए लिंक पर क्लिक कर भुगतान कर देते हैं। कुछ मामलों में लिंक के जरिये बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी हासिल करने या मोबाइल में संदिग्ध एप डाउनलोड कराने की कोशिश भी होती है। एक बार जानकारी हासिल होने के बाद साइबर ठग बैंक खाते में सेंध लगा सकते हैं। ऐसे में उपहार के नाम पर मांगी गई छोटी रकम भी बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है।

इससे पहले त्योहार के दौरान साइबर ठग दिवाली धमाका सेल, बंपर डिस्काउंट और आकर्षक गिफ्ट के नाम पर सोशल मीडिया और मोबाइल पर फर्जी लिंक भेज रहे थे। वहीं, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी लोगों को डराकर रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है। खुद को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताकर वीडियो कॉल की जाती है और गिरफ्तारी का डर दिखाया जाता है।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। कोई भी सरकारी अधिकारी वीडियो कॉल के माध्यम से गिरफ्तारी नहीं करता और न ही गिरफ्तारी से बचाने के नाम पर पैसे मांगता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि दिवाली के उपहार या कूरियर के नाम पर आने वाले अनजान कॉल पर भरोसा न करें। किसी भी तरह का भुगतान करने से पहले संबंधित कंपनी या व्यक्ति से आधिकारिक माध्यम से पुष्टि जरूर कर लें।



