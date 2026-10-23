{"_id":"6adb18a43edd940b2807e721","slug":"video-dehradunmembers-of-the-roadways-employees-union-sitting-on-a-protest-at-the-isbt-complex-in-support-of-their-demands-2026-10-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"मांगों को लेकर आईएसबीटी परिसर में धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के सदस्य आईएसबीटी परिसर में एकदिवसीय धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना देकर संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने की मांग की। धरने के चलते परिसर में यूनियन सदस्यों की मौजूदगी रही। हालांकि, कर्मचारियों की मांगों और धरने से जुड़े अन्य बिंदुओं की विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।

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