दून का बदलता मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश

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दून के बदलते मौसम के मिजाज के बीच बृहस्पतिवार सुबह पूरे क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद शिवालिक की पहाड़ियों पर सफेद बादलों की चादर छा गई। इससे मौसम में ठंडक बढ़ गई और वातावरण भी सुहाना हो गया। पहाड़ियों पर छाए बादलों ने क्षेत्र की खूबसूरती में भी चार चांद लगा दिए।

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