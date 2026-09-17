औली में भारत-अमेरिका सेना का युद्ध अभ्यास: जवानों ने सीखा आतंकवाद रोधी ऑपरेशन, ड्रोन-रोबोटिक डॉग भी शामिल

उत्तराखंड के औली में चल रहे युद्ध अभ्यास 2026 में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने आतंकवाद रोधी अभियानों से जुड़ा संयुक्त प्रशिक्षण लिया। अभ्यास के दौरान जवानों ने ऐसी परिस्थितियों में कार्रवाई करने का प्रशिक्षण लिया, जो वास्तविक अभियान के दौरान सामने आ सकती हैं।

इस दौरान बिल्डिंग क्लीयरेंस और रूम इंटरवेंशन ड्रिल कराई गई। इसमें जवानों ने एक इमारत में प्रवेश करने, कमरों की तलाशी लेने और संभावित खतरे से निपटने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। ड्रिल में असॉल्ट टीमों के साथ ड्रोन, रोबोटिक डॉग, प्रशिक्षित कुत्ते और स्नाइपर भी शामिल रहे। अलग-अलग विशेषज्ञ टीमों और तकनीक के इस्तेमाल के जरिए अभियान को किस तरह संचालित किया जा सकता है, इसका अभ्यास किया गया।

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अभ्यास के दौरान अमेरिकी सेना के जवानों ने भारतीय सैनिकों और इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों को भी करीब से देखा। उन्होंने अभियान में शामिल जवानों से बातचीत की और इस्तेमाल की जा रही तकनीक और तरीकों को समझा।