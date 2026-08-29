{"_id":"6a92a8de221072deec06f147","slug":"video-congress-workers-arrived-to-lay-siege-to-residence-of-bjp-state-president-mahendra-bhatt-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हल्द्वानी रामलीला मैदान में कांग्रेस की जनसभा के बाद यज्ञ-शुद्धिकरण को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा उचित ठहराए जाने के विरोध में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी स्थित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आवास का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मंत्री आवास के समीप लगी बैरिकेडिंग पर चढ़कर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने यज्ञ-शुद्धिकरण को उचित ठहराए जाने का विरोध करते हुए नारेबाजी की।

... और पढ़ें