मसूरी: बारिश में बह गईं होटल कारोबारियों की उम्मीदें, सोशल मीडिया पर खबरों से बुकिंग रद्द, बढ़ी चिंता

व्यापरियों का कहना



बारिश और छोटी-बड़ी भूस्खलन की घटनाओं के कारण पिछले साल की तुलना में इस वर्ष पर्यटन कारोबार में करीब 20 प्रतिशत की कमी आई है। बारिश से मसूरी शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मसूरी पूरी तरह से सुरक्षित है। दो से तीन बार सड़क कुछ समय के लिए बंद रही लेकिन एक दिन से ज्यादा कभी सड़क बंद नहीं रही है। - संदीप साहनी, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड होटल एसोसिएशन

भूस्खलन के कारण कुछ समय के लिए मार्ग बाधित होने की खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो जाती हैं। कई बार मार्ग खुलने के बाद भी पुरानी तस्वीरें और खबरें वायरल होती रहती हैं। इससे बाहर से मसूरी आने वाले पर्यटक घबरा जाते हैं और अपनी यात्रा स्थगित करने के साथ ही होटल की बुकिंग भी रद्द कर देते हैं। - संजय अग्रवाल, अध्यक्ष मसूरी होटल एसोसिएशन

शहर में पांच जुलाई से रुक-रुककर बारिश हो रही है, इससे शहर का पर्यटन कारोबार ठप हो गया है। निरंतर हो रही बारिश से होटल उद्योग से जुड़े लोगों के साथ ही रेस्टोरेंट, ढाबा संचालकों, व्यापारियों को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। भारी बारिश से पर्यटक मसूरी आने के लिए असमंजस में हैं। शासन प्रशासन को लोगों के बीच सुरक्षित मसूरी, सुरक्षित उत्तराखंड की बात रखनी चाहिए। - अनिल गोदियाल, होटल व्यवसायी



हर साल की तरह इस वर्ष भी बारिश के कारण पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई है। इसका सीधा असर होटल कारोबार पर पड़ा है। जुलाई व अगस्त में होटलों की औसत ऑक्यूपेंसी महज 25 से 30 प्रतिशत के आसपास रही। भूस्खलन और सड़क धंसने जैसी घटनाओं के कारण पर्यटकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिसका प्रतिकूल असर पर्यटन पर पड़ता है। - होटल व्यवसायी, आशीष गोयल



