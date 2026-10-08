video: सीएम साय बोले- नहीं बदलेगा तेलीबांधा चौक का नाम

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राजधानी रायपुर के तेलीबांधा चौक का नाम बदेलगा। इसे लेकर रायपुरवासियों में कई तरह की चर्चा हो रही है। इन चर्चाओं के बीच छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने तेलीबांधा चौक के नाम बदलने को लेकर फैले अफवाह पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा है। इसके साथ ही न तो चौक के नाम में कोई बदलाव किया जा रहा है और न ही उसके मूल स्वरूप के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है।

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