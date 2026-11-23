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पीड़ित परिजनों के मुताबिक लखनऊ में रहकर मजदूरी करने वाले परिवारों के दो बच्चे कपड़ा दुकान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान चार अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें चॉकलेट और समोसा खिलाने का लालच दिया। इसके बाद आरोपी दोनों बच्चों को जबरन काले शीशे वाले एक वाहन में बैठाकर बेमेतरा की दिशा में ले आए। यात्रा के दौरान आरोपियों ने बच्चों के साथ डंडे से मारपीट भी की। बेमेतरा पहुंचने पर दोनों मासूमों ने सूझबूझ दिखाई और शौचालय जाने का बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाई। बस स्टैंड के समीप वाहन से उतरते ही दोनों वहां से तेजी से भाग निकले। इनमें से एक बालक वार्ड संख्या पांच मोहभाठा स्थित अपनी बड़ी मां के घर पहुंचा और पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी।घटना का पता चलने पर परिजन शिकायत दर्ज कराने सिटी कोतवाली पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि बुधवार को जब वे थाने पहुंचे तो पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद, अगले दिन फिर शिकायत करने पर पुलिस प्रशासन हरकत में आया और दोनों बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। वहां समिति के अधिकारियों ने बच्चों से अलग-अलग पूछताछ कर मामले की जानकारी ली।बाल कल्याण समिति की जांच के बाद एक बच्चे को उसकी मां के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं रविवार का दिन होने के कारण दूसरे बच्चे को तत्काल मां के साथ नहीं भेजा जा सका, इसलिए उसे कवर्धा के बाल गृह में रखा गया है। अधिकारियों के अनुसार, सोमवार को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के बाद उसे भी उसकी मां को सौंप दिया जाएगा। बच्चों के बेमेतरा में मिलने की खबर पाकर दोनों माताएं, मालती निषाद और सुमन, बेमेतरा पहुंचीं। दोनों परिवार लखनऊ में रहकर कपड़े की दुकान पर मजदूरी करते हैं और इनमें से एक परिवार साजा क्षेत्र के खैरझिटी गांव का रहने वाला है। परिजनों ने बताया कि बच्चे करीब सात दिन से लापता थे। एक मां ने यह भी बताया कि उसके बच्चे के साथ पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जिससे परिवार सहमा हुआ है।