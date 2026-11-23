आज रायपुर में बारिश होगी या नहीं?: प्रदेश के कई जिलों में हल्की वर्षा होने के संकेत; गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Mon, 23 Nov 2026 09:29 AM IST
सार
छत्तीसगढ़ में रविवार को एक दो जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 .9 डिग्री सेल्सियस जगदपुर में दर्ज किया गया।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ में सोमवार को कई जिलों में हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है। आगामी 24 घंटे में प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। दो से चार डिग्री सेल्सियस तापमान गिर सकता है।
कैसे रहे पिछले 24 घंटे?
छत्तीसगढ़ में रविवार को एक दो जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 .9 डिग्री सेल्सियस जगदपुर में दर्ज किया गया।
जानें रायपुर के मौसम का हाल?
23 नवंबर को रायपुर में बादल छाये रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।
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सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय
उत्तर-पूवी मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र उसी जगह पर मौजूद है। इससे जुडा चक्रवाती पररसांचरण समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.9 और न्यूनतम 19.9 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.2 और न्यूनतम 16.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.4 और न्यूनतम 14.4, अंबिकापुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.4 और न्यूनतम 14.1, दुर्ग में अधिकतम 31.8न्यूनतम 15.04 दर्ज किया गया।
बारिश के मुख्य आांकड़े (सेमी. में)
दुलदुला - 3, पत्थलगाांव - 3, बागभरा - 1, वाड्रफनगर - 1, भैयाथान - 1, जशपुरनगर - 1, रामानुजगांज - 1 ।
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कैसे रहे पिछले 24 घंटे?
छत्तीसगढ़ में रविवार को एक दो जगहों पर हल्की मध्यम बारिश हुई। प्रदेश में सबसे अधिक 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जगदलपुर में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 15 .9 डिग्री सेल्सियस जगदपुर में दर्ज किया गया।
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जानें रायपुर के मौसम का हाल?
23 नवंबर को रायपुर में बादल छाये रहेंगे। हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 29 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहने की संभावना है।
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सिनोप्टिक सिस्टम सक्रिय
उत्तर-पूवी मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों में बना कम दबाव का क्षेत्र उसी जगह पर मौजूद है। इससे जुडा चक्रवाती पररसांचरण समुद्र तल से 3.1 km की ऊंचाई तक फैला हुआ है।
देखें इन जिलों का तापमान
प्रदेश के जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें, तो माना एयरपोर्ट रायपुर में अधिकतम तापमान 29.9 और न्यूनतम 19.9 रहा। इसी तरह बिलासपुर में अधिकतम 29.2 और न्यूनतम 16.6, पेंड्रा रोड में अधिकतम 29.4 और न्यूनतम 14.4, अंबिकापुर में अधिकतम 28.3 और न्यूनतम 11.4 दर्ज किया गया। जगदलपुर में अधिकतम 30.4 और न्यूनतम 14.1, दुर्ग में अधिकतम 31.8न्यूनतम 15.04 दर्ज किया गया।
बारिश के मुख्य आांकड़े (सेमी. में)
दुलदुला - 3, पत्थलगाांव - 3, बागभरा - 1, वाड्रफनगर - 1, भैयाथान - 1, जशपुरनगर - 1, रामानुजगांज - 1 ।