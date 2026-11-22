औद्योगिक नगरी कोरबा में रविवार सुबह मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। पूरा शहर घने कोहरे की सफेद चादर में लिपटा नजर आया। चारों तरफ धुंध छाई रही। हालात ऐसे थे कि औद्योगिक संयंत्रों की ऊंची-ऊंची चिमनियां भी कोहरे में ओझल हो गईं। शहर का नजारा देखकर ऐसा लग रहा था, मानो कोरबा नहीं, कश्मीर हो।

पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद रविवार को तीसरे दिन भी आसमान में बादल छाए रहे। सुबह से ही घने कोहरे ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। दृश्यता इतनी कम हो गई कि कुछ मीटर की दूरी पर भी देखना मुश्किल हो रहा था।

सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बदले मौसम का जमकर आनंद लिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि कोरबा में लंबे समय बाद इतना घना कोहरा देखने को मिला है। ठंडी हवाओं और धुंध के बीच लोग चाय की चुस्कियों के साथ मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। कई लोगों ने इस खूबसूरत नजारे को अपने मोबाइल कैमरे में भी कैद किया।

कोहरे का असर खेल गतिविधियों पर भी पड़ा। सुबह क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेल खेलने पहुंचे खिलाड़ियों को मैदान में दृश्यता कम होने के कारण अभ्यास शुरू करने में देरी हुई। मैदान में गेंद तक दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

वहीं, रेलवे स्टेशन, टीपी नगर बस स्टैंड और पुराने बस स्टैंड पर मौजूद यात्रियों ने भी मौसम के इस बदले मिजाज को देखा। कोहरे के कारण बसों और ट्रेनों की आवाजाही पर भी हल्का असर पड़ा। सड़कों पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर सफर करना पड़ा।

स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश के बाद वातावरण में नमी बढ़ने से कोहरा घना हो गया। सुबह आठ बजे के बाद भी शहर में धुंध छाई रही। हालांकि, धीरे-धीरे धूप निकलने के साथ कोहरा छंटने लगा।

मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दो दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। इस दौरान ठंड में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। फिलहाल बदले मौसम ने लोगों को गर्मी और प्रदूषण से कुछ राहत दी है। घने कोहरे के कारण शहर का नजारा भी बेहद आकर्षक हो गया।