दीपका विस्तार के लिए अस्पताल पर चला बुलडोजर: भड़के ग्रामीणों ने एसईसीएल जीएम ऑफिस में जड़ दिया ताला

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कोरबा जिले के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) की दीपका विस्तार परियोजना को लेकर हरदीबाजार क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार तड़के भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अमले की तैनाती के बीच एसईसीएल प्रबंधन ने हरदीबाजार स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा और शनिवार को कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एसईसीएल के दीपका जीएम कार्यालय का घेराव कर तालाबंदी कर दी।



शुक्रवार सुबह जब लोग सोकर उठे, तब तक भारी सुरक्षा बलों की मौजूदगी में अस्पताल भवन को ध्वस्त किया जा चुका था। ग्रामीणों ने इस एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक मुआवजा, रोजगार, बसाहट और समुचित पुनर्वास जैसे बुनियादी मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं निकल जाता, तब तक इस तरह की ध्वस्तीकरण कार्रवाई पूरी तरह अनुचित है। ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल ही क्षेत्र का एकमात्र सहारा था, उसे तोड़ना जनहित के खिलाफ है।



ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजा निर्धारण और पत्रक में भारी गड़बड़ियां हैं। मुआवजा पत्रक में विसंगतियां हैं। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और नई बसाहट की प्रक्रिया बेहद सुस्त है, जिससे परिवारों का भविष्य अधर में लटका है। अधिग्रहण के बदले प्रभावित परिवारों को तय नियमों के तहत स्थायी रोजगार देने की मांग भी लंबित है। करीब 18 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा की मांग की जा रही है।



अस्पताल तोड़े जाने और मांगों की अनदेखी से नाराज हरदीबाजार एवं आसपास के सैकड़ों ग्रामीण दीपका स्थित मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय पहुंचे। कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल की मौजूदगी में ग्रामीणों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर दी। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आक्रोश के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और आंदोलनकारी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं।



इस पूरे विवाद पर एसईसीएल प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है लोग अभी भी आंदोलन पर बैठे हुए हैं काफी संख्या में पुलिस बल और सीसीएल की सुरक्षा कर्मी भी तैनात है।

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