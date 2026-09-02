दुर्ग में स्वाइन फ्लू का कहर जारी: 4 नए केस मिले, संक्रमितों की संख्या 17 पहुंची; पॉजिटिव मरीजों का इलाज जारी

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दुर्ग जिले में स्वाइन फ्लू संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जिले में चार नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पांच अगस्त से एक सितंबर के बीच स्वाइन फ्लू के कुल 17 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल इनमें से 9 मरीज एक्टिव हैं और सभी का उपचार स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में जारी है।



स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, एक्टिव मरीजों में सात को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि दो मरीज होम आइसोलेशन में हैं। सभी मरीजों की हालत फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। नए मामलों के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया तेज कर दी है।



स्वास्थ्य विभाग की टीम पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी जुटाकर उनकी निगरानी कर रही है। संक्रमित मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ अस्पतालों से मिलने वाली रिपोर्ट पर भी नजर रखी जा रही है। किसी अस्पताल में स्वाइन फ्लू का नया मरीज सामने आने पर तत्काल स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।



स्वास्थ्य विभाग ने कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। इनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इन वर्गों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, इसलिए शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।



स्वाइन फ्लू के शुरुआती लक्षण सामान्य सर्दी-जुकाम या वायरल बुखार जैसे हो सकते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, सर्दी और बदन दर्द जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने की अपील की गई है। वहीं, बुखार और खांसी के साथ सांस लेने में परेशानी हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।



स्वाइन फ्लू संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली बूंदों के जरिए फैल सकता है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना और भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष सावधानी बरतना संक्रमण को रोकने में मददगार हो सकता है।

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