CG Politics: 'कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर; सीएम साय ने बताया- जनता ने उसे चुनाव में क्यों नकारा?

CG Politics: छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस की नीतियों और संगठन के भीतर चल रही खींचतान को लेकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री साय ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल से जुड़े सवाल पर कहा कि इससे पहले वे जब पंजाब के प्रभारी थे तब उनका विरोध हुआ था। अब वे असम में पहली बार प्रभारी बनकर गए हैं और वहां भी उनका विरोध हो रहा है। कांग्रेस को देखना चाहिए कि आखिर उसके संगठन के भीतर क्या हो रहा है? उसके नेताओं को अपने ही लोगों के बीच विरोध और अपमान का सामना क्यों करना पड़ रहा है?

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